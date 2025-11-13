Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor, yeni sezon için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören All Star formatı, 2026'da yeniden izleyici karşısında olacak. Ünlü isimlerin yer alacağı bu özel format, şimdiden geniş bir merak oluşturmuş durumda.

Yarışmanın 2026 kadrosu da yavaş yavaş netleşiyor. Şu ana kadar Bayhan Gürhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhan Onat gibi tanınan isimlerin kadroda yer alacağı resmen açıklandı.

ACUN ILICALI'DAN SEZONA DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bir film galasında basın mensuplarıyla sohbet eden Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Survivor seçmelerinden geliyorum" diyerek yoğun bir hazırlık temposunda olduklarını belirtti. Ünlü yapımcı, "Bu sene çok iddialıyız. Uzun zamandır All Star – Ünlüler formatında yapmıyorduk. Seyircilerimizin çok ilgi göstereceği bir kadro hazırladık" diyerek yeni sezona olan güvenini dile getirdi.

KADROYA SÜRPRİZ İSİM: BİR VOLEYBOL EFSANESİ

Acun Ilıcalı, açıklamalarında kadroya dahil olacak sürpriz bir isim hakkında da ipuçları verdi.

"Bugün de bir voleybol efsanesi ile anlaşma yaptık. Yakında açıklayacağız" sözleriyle merakı artıran Ilıcalı, Survivor 2026'nın sürprizlerle dolu bir sezon olacağının sinyalini verdi.