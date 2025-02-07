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Acun Ilıcalı duyurdu: O Ses Türkiye'nin yeni sezonu başlıyor

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O Ses Türkiye'nin yeni sezonu yarın başlıyor. Acun Ilıcalı'nın sunacağı yarışmada jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin oturacak.

Ekranların en sevilen yarışmalarından olan O Ses Türkiye'nin yeni sezonu yarın başlıyor.

Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturacağı, Tv8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihini Murat Ceylan Survivor'da duyurmuştu.

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen yarışma programı O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri ise Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin olarak belirlenmişti.

O SES TÜRKİYE YARIN BAŞLIYOR

Acun Ilıcalı, izleyicilerin heyecanla beklediği O Ses Türkiye'nin yarın başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Ilıcalı, paylaşımına "O Ses Türkiye" yeni sezonuyla 8 Şubat Cumartesi saat 20.00'de TV8'de.." notunu düştü.

Acun Ilıcalı duyurdu: O Ses Türkiye'nin yeni sezonu başlıyor
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısedat aslan:

Artık eskisi gibi izlenmiyor insanlar artık oalyalara siyasî bakıyor zaten acun ılıcalıda bu konulara girdi eskisi gibi değil

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Hiç izlemedim izlemem kutu yarışması daha güzeldi sadece

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