Acun Ilıcalı duyurdu: O Ses Türkiye'nin yeni sezonu başlıyor

Ekranların en sevilen yarışmalarından olan O Ses Türkiye'nin yeni sezonu yarın başlıyor.

Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturacağı, Tv8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihini Murat Ceylan Survivor'da duyurmuştu.

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen yarışma programı O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri ise Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin olarak belirlenmişti.

O SES TÜRKİYE YARIN BAŞLIYOR

Acun Ilıcalı, izleyicilerin heyecanla beklediği O Ses Türkiye'nin yarın başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Ilıcalı, paylaşımına "O Ses Türkiye" yeni sezonuyla 8 Şubat Cumartesi saat 20.00'de TV8'de.." notunu düştü.