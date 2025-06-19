Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü

ATV ekranlarında yayınlanan "Güven Bana" yarışması, bu hafta televizyon dünyasının sevilen isimleri Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler'i ağırladı. Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen programda, Ilıcalı'nın Anlı hakkında söylediği sözler geceye damga vurdu.

"AH KEŞKE BİZDDE OLSA"

Yarışma öncesi Müge Anlı ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Acun Ilıcalı, yıllardır izleyiciyle buluşan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına duyduğu hayranlığı açıkça dile getirdi. Ilıcalı, "Televizyonda imrenerek izlediğim ve 'Ah keşke bizde olsa' dediğim o programından sonra burada olmaktan çok mutluyum," sözleriyle Anlı'ya olan takdirini ifade etti.

Müge Anlı ise Ilıcalı'nın bu içten sözlerine karşılık, "Yoğunluğunun arasında vakit ayırdığın için teşekkür ederim," dedi ve Ilıcalı'nın yardımsever kişiliğine de dikkat çekerek, "Zaten yardım edebileceğin her yere yetişmeye çalışıyorsun," ifadelerini kullandı.

1 MİLYONLUK SORU: ATASÖZLERİNDE EN ÇOK GEÇEN HAYVAN

Yarışma sırasında heyecan doruktaydı. Ilıcalı ve Yenenler, programın başlarında temkinli ilerlese de final turuna doğru risk alarak büyük ödüle yürüdü. Onları 1 milyon TL'ye ulaştıran soru şu şekildeydi: Türkçede hangi hayvanın adının geçtiği daha fazla atasözü vardır?

İkili, kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra cevabın "eşek" olabileceği konusunda uzlaştı. Verdikleri yanıt doğru çıktı ve böylece yarışmada en yüksek ödüle ulaştılar. Yarışma sonunda Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler, kazandıkları ödülü bir okula bağışlayacaklarını açıkladı. İkilinin bu duyarlı davranışı, izleyicilerden büyük takdir topladı.