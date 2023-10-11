Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show müjdesi: Yılbaşında akılları alacak bir program olacak

Candaş Tolga Işık'ın programına katılan başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Beyaz Show'un yılbaşında ekrana döneceğinin müjdesini verdi.

"YILBAŞINDA AKILLARI ALACAK BİR BEYAZ SHOW OLACAK"

Sunumu ve eğlenceli kimliğiyle geniş bir hayran kitlesi bulunan Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama Beyaz Show'un döneceğinin söylemişti. Işık'ın "Beyaz Show olacak mı?" sorusu üzerine konuşan Acun Ilıcalı "Çok büyük geliyoruz. Beyaz Show yılbaşında olacak. Beyazıt Öztürk benim televizyon sektöründe takdir ettiğim insanlardan biridir. Hem kalbine hem de işine büyük hayranlığım var. Yılbaşında akılları alacak bir Beyaz Show olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Yılbaşı gecesi nefes almadan izleyeceğiz. Onu arada yapması için sıkıştır. Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Beyazıt Öztürk daha önce TV8 ekranlarında O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapmıştı.