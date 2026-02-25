Haberler

Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
Güncelleme:
Survivor'da dikkat çeken bir kurgu hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı. O anları kayda alan bir izleyici, yaşanan duruma tepki göstererek "Bu hata nasıl yapıldı?" sorusunu gündeme taşıdı.

  • Survivor'da Gönüllüler takımı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.
  • Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda haftanın ikinci eleme adayı Seda oldu.
  • Haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Beyza'dır.

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Survivor'da akıl almaz bir kurgu hatasına imza atıldı. O anları fark edip kayda alan izleyici, "Nasıl oldu bu hata?" sorusunu yöneltti.

DOKUNULMAZLIK GÖNÜLLÜLERİN

Yarışmanın son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Güç, hız ve atış performansının ön planda olduğu zorlu parkurda yarışmacılar sayı almak için kıyasıya mücadele etti. Karşılaşmanın sonunda dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Bu sonuçla birlikte Ünlüler takımı ada konseyinde eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

2. ELEME ADAYI SEDA OLDU

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda haftanın ikinci eleme adayı Seda oldu. Böylece haftanın ilk eleme adayı olarak Gönüllüler takımından potaya giren Beyza'nın ardından eleme potasındaki ikinci isim de kesinleşti. Haftanın ilerleyen günlerinde oynanacak dokunulmazlık oyunları ve yapılacak konsey oylamalarıyla birlikte eleme potasının şekillenmeye devam etmesi bekleniyor.

GÖZLER YENİ BÖLÜMDE

İkinci eleme adayının da belli olmasıyla birlikte ada konseyindeki dengeler değişmeye başladı. Ünlüler takımında yaşanan kayıp, takım içi stratejileri yeniden gündeme getirirken, izleyiciler haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununa odaklandı. Survivor 2026'da eleme gecesi öncesi rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor.

Olgun Kızıltepe
