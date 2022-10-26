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Acun'a tehditleriyle gündem olan Survivor Taner bileklerini kesti, gardiyanlar zor yetişti

Magazin Haberleri

Acun Ilıcalı'ya tehditleri ve küfürleriyle gündeme gelen eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs'taki hapishanede bileklerini keserek intihara kalkıştı. Tarlacı, son anda yetişen gardiyanlar tarafından kurtarıldı.

Survivor yarışmasındaki agresif tavırladıyla hayli ilgi gören, sonrasında Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı Güney Kıbrıs'a kaçmak zorunda kalan Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs'ta da rahat durmadı.

HAPİSHANEDE BİLEKLERİNİ KESTİ

Geçtiğimiz günlerde nitelikli saldırı suçundan tutuklanan ve cezaevine gönderilen Taner Tolga Tarlacı, hapishanede de rahat durmadı. İddialara göre bileklerini keserek intihara kalkışan Tarlacı, son anda yetişen gardiyanlar tarafından kurtarıldı.

ACUN'A KÜFÜRLERİ OLAY OLMUŞTU

Taner Tolga Tarlacı'nın Güney Kıbrıs'ta açtığı bir yayında ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yı hedef alması ve küfürler savurması gündem olmuştu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Taner Tolga Tarlacı Acun Ilıcalı Magazin Haberler

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