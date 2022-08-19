Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'ye yerleşen Erdem Baş'tan sonra Meltem Cumbul da Türkiye'den ayrılıyor

Magazin Haberleri

Oyuncu Erdem Baş, geçtiğimiz günlerde bundan sonra ABD'de yaşayacağını duyurmuştu. Baş'ın ardından bir başka oyuncu olan Meltem Cumbul da işi gereği bundan sonra yaşamına ABD'de devam edeceğini söyledi.

Ünlüler camiasından bazı isimler hayatlarını ABD'ye taşımaya başladı. Erdem Baş'ın ardından bir ünlü oyuncu olan Meltem Cumbul da artık meslek hayatını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürecek.

Yılan Hikayesi dizisiyle hafızalara kazınan Meltem Cumbul, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Bir mekanda arkadaşları ile oturup, sohbet eden Cumbul gazetecilere hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin, "Uzun zamandır sizi görmüyoruz. Neler yapıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Meltem Cumbul, ABD'ye taşınacağını söyledi. Uzun zamandır New York'ta olduğunu söyleyen Cumbul, The Actors Studio'nun ömür boyu üyelik seçmelerini kazandığını belirtti.

Bir süre daha New York'ta olmaya devam edeceğini ifade eden Meltem Cumbul, çalışmalarına ABD'de devam edeceğini söyledi. Cumbul ayrıca, işi ABD'de olsa da Türkiye'yi çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Haberler.com - Magazin

Meltem Cumbul Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Çağatay Çetin:

Gerçek memlketlerine gitmişler))

Cevap Yaz 60 111 Yayından Kaldır
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

En iyisin yaptın keşke imkanımız olsa bizde gitsek kurtulsak

Cevap Yaz 59 93 Yayından Kaldır
Turan İNCEOZ :

Hemen gider gitmez Türkiyedeki Renault Clio mu sattım, buradan aynı paraya Ferrari aldım diye paylaşım yapar. Bizim kerizler de inanır. Çünkü aynı fiyat ya.

Cevap Yaz 91 87 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title