ABD'li aktör Tom Sizemore... BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ, AİLESİNİN ZOR KARARI!

'Saving Private Ryan' (Er Ryan'ı Kurtarmak) başta olmak üzere birçok filmde rol alan aktör Tom Sizemore, geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin anevrizması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Menajeri tarafından yapılan açıklamada, ünlü ismin iyileşmesi için bir umut olmadığı ve ailesinin vermek zorunda olduğu bir karar olduğu söylendi.

'Saving Private Ryan', 'Black Hawk Down' ve 'Natural Born Killers' gibi yapımlarda yer alan 61 yaşındaki ABD'li aktör Tom Sizemore, 18 Şubat'ta beyin anevrizması geçirdikten sonra yoğun bakıma kaldırılmıştı.

"AİLESİ DURUMUN FARKINDA"

Ünlü ismin menajeri Charles Lago, CNN'e yaptığı açıklamada Sizemore'un durumunun kritik olduğunu aktararak;

"Ailesi durumun farkında ve gelişmeleri bekliyor. Şu anda başka bir güncelleme yok" ifadelerini kullanmıştı.

"AİLESİ MAHREMİYET RİCA EDİYOR"

Lago tarafından Page Six'e yapılan son açıklamada ise Sizemore'un durumunda bir ilerleme olmadığı ve ailesinin çok zor durumda olduğu aktarıldı.

Ünlü ismin 'kritik durumda, komada ve yoğun bakımda' söyleyen Lago, şöyle konuştu:

Bugün doktorlar Tom'un ailesine, artık iyileşmesi için umut olmadığını ve onu yaşam destek ünitesinden çekme kararını düşünmelerini söyledi.

Sizemore'un ailesi bunun hakkında düşünüyor ve bu sürede mahremiyet rica ediyor.

KARAR VERİLDİĞİNDE AÇIKLAMA YAPACAKLAR

Ünlü ismin ailesinin konuyla ilgili bir karara vardıklarında açıklama yapacakları da bildirildi.