89 yaşına giren Gönül Yazar'ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı

Türk sinema ve müzik dünyasının unutulmaz isimlerinden Gönül Yazar, "Dudaktan Kalbe" ve "Vurgun" gibi klasikleşmiş filmlerdeki rolleriyle, "Sus Sus", "Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar" ve "Tadı Yok Sensiz Geçen" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla bir döneme damgasını vurmuştu. "Taş Bebek" lakabıyla anılan usta sanatçı, hem yeteneği hem de güzelliğiyle hafızalarda yer edinmişti.

Son aylarda sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialarla gündeme gelen Yazar, bu kez doğum günü kutlamasıyla konuşuldu. Geçtiğimiz dönemde hakkında "entübe edildi" şeklinde çıkan haberler, sevenlerini endişelendirmişti. Usta sanatçı ise iddiaları sosyal medyadan yalanlamış, "Hakkımda 'entübe edildi' şeklinde çıkan haber yalan ve asılsızdır. Onu yazan kişiyi, sürekli yalan haber yaptığı için engelledim" ifadelerini kullanmıştı.

"EVLENMEK VE KİLO ALMAK İSTİYORUM"

Dün 89. yaşını kutlayan Gönül Yazar, pasta üzerindeki mumları üflerken neşeli anlar yaşadı. "Allah'tan tek istediğim kilo almak, millet zayıflamak istiyor, ben kilo almak istiyorum" diyen sanatçı, dilek tuttuğu sırada gülerek, "Bir koca daha istiyorum" sözleriyle çevresindekileri kahkahaya boğdu.