89 yaşına giren Gönül Yazar'ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı

89 yaşına giren Gönül Yazar'ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
89 yaşına giren Gönül Yazar'ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı
Haber Videosu

yaşını neşeli bir kutlamayla karşılayan "Taş Bebek" Gönül Yazar, pastasındaki mumları üflerken esprili anlar yaşattı. "Allah'tan tek istediğim kilo almak, millet zayıflamak istiyor, ben kilo almak istiyorum" diyen usta sanatçı, dilek tutarken ise gülerek "Bir koca daha istiyorum" ifadeleriyle davetlileri kahkahaya boğdu.

Türk sinema ve müzik dünyasının unutulmaz isimlerinden Gönül Yazar, "Dudaktan Kalbe" ve "Vurgun" gibi klasikleşmiş filmlerdeki rolleriyle, "Sus Sus", "Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar" ve "Tadı Yok Sensiz Geçen" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla bir döneme damgasını vurmuştu. "Taş Bebek" lakabıyla anılan usta sanatçı, hem yeteneği hem de güzelliğiyle hafızalarda yer edinmişti.

Son aylarda sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialarla gündeme gelen Yazar, bu kez doğum günü kutlamasıyla konuşuldu. Geçtiğimiz dönemde hakkında "entübe edildi" şeklinde çıkan haberler, sevenlerini endişelendirmişti. Usta sanatçı ise iddiaları sosyal medyadan yalanlamış, "Hakkımda 'entübe edildi' şeklinde çıkan haber yalan ve asılsızdır. Onu yazan kişiyi, sürekli yalan haber yaptığı için engelledim" ifadelerini kullanmıştı.

"EVLENMEK VE KİLO ALMAK İSTİYORUM"

Dün 89. yaşını kutlayan Gönül Yazar, pasta üzerindeki mumları üflerken neşeli anlar yaşadı. "Allah'tan tek istediğim kilo almak, millet zayıflamak istiyor, ben kilo almak istiyorum" diyen sanatçı, dilek tuttuğu sırada gülerek, "Bir koca daha istiyorum" sözleriyle çevresindekileri kahkahaya boğdu.

89 yaşına giren Gönül Yazar'ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçeceği iddia edilen 9 belediye başkanı

Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçecek 9 belediye başkanı
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu

Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı

Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş

Savcı, Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş! İşte verdiği yanıt
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti

Yasaklı şarkı yüzünden ortalık karıştı! Kadınları kimse ayıramadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
89 yaşına giren Gönül Yazar'ın yeni yaş dileği herkesi şaşırttı

Doğum gününde herkesin istediğinin tam tersini diledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.