83. yaşını kutlayan usta oyuncu Şener Şen'in en büyük hayali

Türk sinemasının efsanelerinden usta oyuncu Şener Şen, 83'üncü yaşını sanatçı dostlarıyla kutladı. Şen'in, bir mekanda gerçekleşen doğum günü kutlamasına, Emel Sayın, Uğur Yücel, Ozan Güven, Gülden Avşaroğlu gibi isimler de katıldı.

Emel Sayın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara "Sevgili Şener Şen'in doğum gününü kutladık hep birlikte. Her şey harikaydı. Nice güzel yaşları olsun" notunu düştü.

ŞENER ŞEN'İN EN BÜYÜK HAYALİ

Öte yandan uzun süredir ekranlarda ve beyazperdede görmediğimiz ama altı yıldır 'Zengin Mutfağı' ile tiyatroda seyircilerle buluşan Şener Şen'in geçen günlerde en büyük hayali ortaya çıkmıştı. Şen, görmediği ülkelere gidip dünyayı gezmek istiyor.