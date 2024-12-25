Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Memur maaşı ne kadar olur? Vatandaş sordu, Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı
Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia

83. yaşını kutlayan usta oyuncu Şener Şen'in en büyük hayali

83. yaşını kutlayan usta oyuncu Şener Şen'in en büyük hayali
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta oyuncu Şener Şen 83. yaş gününü yakın dostlarıyla kutladı. Şen'in doğum günü kutlamasında Emel Sayın, Uğur Yücel, Ozan Güven, Gülden Avşaroğlu gibi isimler hazır bulundu. Geçtiğimiz günlerde usta oyuncunun en büyük hayalinin de dünyayı gezmek olduğu ortaya çıkmıştı.

Türk sinemasının efsanelerinden usta oyuncu Şener Şen, 83'üncü yaşını sanatçı dostlarıyla kutladı. Şen'in, bir mekanda gerçekleşen doğum günü kutlamasına, Emel Sayın, Uğur Yücel, Ozan Güven, Gülden Avşaroğlu gibi isimler de katıldı.

Emel Sayın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara "Sevgili Şener Şen'in doğum gününü kutladık hep birlikte. Her şey harikaydı. Nice güzel yaşları olsun" notunu düştü.

ŞENER ŞEN'İN EN BÜYÜK HAYALİ

Öte yandan uzun süredir ekranlarda ve beyazperdede görmediğimiz ama altı yıldır 'Zengin Mutfağı' ile tiyatroda seyircilerle buluşan Şener Şen'in geçen günlerde en büyük hayali ortaya çıkmıştı. Şen, görmediği ülkelere gidip dünyayı gezmek istiyor.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin
img

Minik çocuğun kreşe gelir gelmez öğrenmek istediği tek bir şey var
img

Asgari ücret neden çok fazla artırılmadı?
img

İsrail'in kalbi gece yarısı yine vuruldu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Bence aranmasın. O yaşta kapacak bir hastalık bir daha iflah olmaz. Otursun güzelim memlekette.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
28 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
Eric Trump da paylaştı! Bir ülke alarma geçti
Oğlu da paylaşınca yer yerinden oynadı! Bir ülke alarma geçti
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Erdoğan gazetecinin 'Ek zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtsız bıraktı
Milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde karısına yaptığına bakın
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde anneye bu yapılır mı?

Son Dakika Haberleri

Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 176. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Aralık günün maçları nereden izlenir? Galatasaray 8-1 Fenerbahçe ne maçı? Galatasaray Fenerbahçe'yi 8-1 yendi mi? 26 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Oğlak, İkizler, Aslan burcu yorumu! 26 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları GELİNİM MUTFAKTA 25 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kadir İpek kimdir? Kadir İpek Twitter olayı nedir? AİLE DESTEK ÖDEMESİ | Aile destek ödemesi 2025 devam edecek mi? Koç erkeği balık kadını uyumlu mudur? Koç erkeği ve Balık kadını ilişkisi nasıl olur? Ret mi red mi? TDK ret nasıl yazılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Erdoğan 2025 Asgari ücret açıklamasında neler söyledi? CANLI ALTIN KURU | 25 ARALIK gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? GRAM ALTIN KAÇ TL?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.