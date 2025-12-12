Denizli'nin gururu Toprak, 7 yaşında dünya üçüncüsü oldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin 7 yaşındaki minik yeteneği Toprak Çınar Çon, İstanbul'da yapılan Dünya Dans Sporları (WDSF) Karayip Dansları Dünya Şampiyonasında 3. oldu.

Denizlili 7 yaşındaki dansçı Toprak Çınar Çon, 6-7 Aralık 2025 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan ve 11 ülkeden 400 sporcunun katıldığı Karayip Dansları Dünya Şampiyonasında 3. olarak ülkemize bronz madalya getirdi.

Karayip Dansları Dünya Şampiyonasına Dance Garage Dans Okulunda hocası Ali Raşit Beyler nezaretinde iyi bir hazırlık süreci geçirerek katılan Toprak Çınar Çon'un katıldığı ilk dünya şampiyonasından madalya ve kupa ile ayrılarak üçüncü olması Denizli Spor kamuoyunda memnuniyet ve gururla karşılandı. Minik yetenek Toprak, gelecek yarışmada hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirlediğini söyledi.

Küçük yaşta dansa olan yeteneği ve becerisi keşfedilen bu sürede dersler alarak yarışmalara hazırlanan, birçok başarılar elde ederek yeteneğini ortaya koyan Toprak Çınar Çon 6 yaşında 2024 yılında da Türkiye Şampiyonu olmuştu. - DENİZLİ