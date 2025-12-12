Haberler

Denizli'nin gururu Toprak, 7 yaşında dünya üçüncüsü oldu

Denizli'nin gururu Toprak, 7 yaşında dünya üçüncüsü oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin 7 yaşındaki yetenekli dansçısı Toprak Çınar Çon, İstanbul'da gerçekleştirilen Karayip Dansları Dünya Şampiyonası'nda 3. olarak bronz madalya kazandı. Toprak, ilk dünya şampiyonasında elde ettiği başarıyla gelecekteki hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin 7 yaşındaki minik yeteneği Toprak Çınar Çon, İstanbul'da yapılan Dünya Dans Sporları (WDSF) Karayip Dansları Dünya Şampiyonasında 3. oldu.

Denizlili 7 yaşındaki dansçı Toprak Çınar Çon, 6-7 Aralık 2025 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan ve 11 ülkeden 400 sporcunun katıldığı Karayip Dansları Dünya Şampiyonasında 3. olarak ülkemize bronz madalya getirdi.

Karayip Dansları Dünya Şampiyonasına Dance Garage Dans Okulunda hocası Ali Raşit Beyler nezaretinde iyi bir hazırlık süreci geçirerek katılan Toprak Çınar Çon'un katıldığı ilk dünya şampiyonasından madalya ve kupa ile ayrılarak üçüncü olması Denizli Spor kamuoyunda memnuniyet ve gururla karşılandı. Minik yetenek Toprak, gelecek yarışmada hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirlediğini söyledi.

Küçük yaşta dansa olan yeteneği ve becerisi keşfedilen bu sürede dersler alarak yarışmalara hazırlanan, birçok başarılar elde ederek yeteneğini ortaya koyan Toprak Çınar Çon 6 yaşında 2024 yılında da Türkiye Şampiyonu olmuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı başladı! TÜRK-İŞ masada yok

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı

Kadın doğum profesörünün yaptığı rezillikler cezasız kalmadı
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Trump'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim

Dünyayı tedirgin eden olay! Trump'ın mesajı hayli iddialı oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
title