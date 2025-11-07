62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

90'lara damga vuran şarkıları ve "Çılgın Bediş" dizisiyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, 62 yaşında sahnede adeta fırtına gibi esti. Katıldığı bir etkinlikte dansçılarıyla birlikte yeni şarkısına özel koreografi sunan sanatçı, gençliğinin sırrını açıkladı: "Çalışıp üreterek genç kalıyorum."

"Bandıra Bandıra", "Abone", "8.15 Vapuru" ve "Kendine Gel" gibi hit parçalarıyla 90'lı yıllara damga vuran Yonca Evcimik, sadece müzik listelerinde değil, aynı zamanda ekranlarda da yer edinmiş bir ikon hâline gelmişti. Özellikle "Çılgın Bediş" dizisindeki unutulmaz performansıyla geniş kitlelerin sevgisini kazanan sanatçı, yıllar geçse de enerjisinden ve sahne hakimiyetinden hiçbir şey kaybetmedi.

SÖZ KONUSU SAHNEYSE, YAŞ SADECE BİR RAKAM

Son olarak yeni şarkısının lansman töreninde görüntülenen 62 yaşındaki Yonca Evcimik, sahneye çıkarak izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yeni şarkısı için özel olarak hazırladığı koreografiyle büyük alkış alan sanatçı, sahnedeki enerjisiyle adeta zamanın etkisinden uzak bir performans sergiledi.

"YAŞSIZ KADIN OLMAYI ÜRETMEYE BORÇLUYUM"

Kariyerine yıllardır hız kesmeden devam eden Evcimik, sahne sonrası yaptığı açıklamada genç kalmanın sırrını şu sözlerle dile getirdi, "Çalışıp üreterek genç kalıyorum. Yaşsız kadın olmayı buna borçluyum. İçimdeki çocuk hiç büyümedi. Hep özgür bir kadın oldum. Özgürlüğüme çok düşkünüm."