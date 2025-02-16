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61 yaşındaki Hülya Avşar süper minisiyle gençlere taş çıkarttı

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İstanbul'da sahne alan ünlü sanatçı Hülya Avşar, performansıyla adeta gençlere taş çıkarttı. Işıltılı süper minisiyle 2,5 saat sahnede kalan 61 yaşındaki Avşar, gecenin ilerleyen saatlerinde Cenk Eren'le düet yaptı.

61 yaşındaki ünlü sanatçı Hülya Avşar, İstanbul'da bir mekanda sahne alarak hem kıyafeti hem de performansıyla gençlere adeta taş çıkarttı.

DANS VE ŞARKILARIYLA BÜYÜLEDİ

Işıltılı ve sırt dekolteli süper mini elbisesiyle sahnede 2.5 saat kalan Avşar, dansları ve şarkılarıyla mekana gelen onlarca kişiye keyifli dakikalar yaşattı.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTILAR

Gecenin ilerleyen saatlerinde Cenk Eren ile düet de yapan Hülya Avşar'ın sahnedeki görüntüleri sosyal medya üzerinde yorum yağmuruna tutuldu.

61 yaşındaki Hülya Avşar süper minisiyle gençlere taş çıkarttı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Magazin
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