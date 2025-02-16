61 yaşındaki Hülya Avşar süper minisiyle gençlere taş çıkarttı

61 yaşındaki ünlü sanatçı Hülya Avşar, İstanbul'da bir mekanda sahne alarak hem kıyafeti hem de performansıyla gençlere adeta taş çıkarttı.

DANS VE ŞARKILARIYLA BÜYÜLEDİ

Işıltılı ve sırt dekolteli süper mini elbisesiyle sahnede 2.5 saat kalan Avşar, dansları ve şarkılarıyla mekana gelen onlarca kişiye keyifli dakikalar yaşattı.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTILAR

Gecenin ilerleyen saatlerinde Cenk Eren ile düet de yapan Hülya Avşar'ın sahnedeki görüntüleri sosyal medya üzerinde yorum yağmuruna tutuldu.