50. yaşını kutlayan Defne Samyeli, paylaştığı fotoğrafta kızı ve kardeşini adeta harcadı

Yıllarca spikerlik yaptıktan sonra oyunculuk kariyerine başlayan Defne Samyeli, bir süre önce de şarkıcılık yapmaya başladı. Uzun zamandır peş peşe konserler veren Samyeli, dün 50 yaşına girdi.

YENİ YAŞINI KUTLADI

Uzun yıllardır spor yapan ve sağlıklı beslenmesine özen göstererek Samyeli, doğum gününü ailesi ve yakın arkadaşlarıyla boğaz manzaralı lüks bir mekanda kutladı. Kusursuz fiziğiyle her daim dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, doğum gününde gümüş renkli tül detaylı mini bir elbise tercih etti.

PAYLAŞIMDA KIZI VE KARDEŞİ HARCADI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Defne Samyeli, doğum gününde çekilen bir fotoğrafı paylaşmayı da ihmal etmedi. Ailesiyle çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Samyeli, "Mutlu yıllar bana" notunu düştü. Ünlü ismin fotoğrafı paylaşırken kızı ve erkek kardeşinin poz veremeyişini önemsememesi de dikkatlerden kaçmadı.