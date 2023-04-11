5. kez milletvekili seçilmeyen İbrahim Tatlıses'ten eleştirilere cevap: Cumhurbaşkanımın yanında bir koltuğum vardır

5. kez başvurduğu AK Parti'nin milletvekili aday listesinde yer almayan İbrahim Tatlıses, gelen yorumların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir fotoğrafını paylaşarak "Her zaman sayın cumhurbaşkanımın yanında bir koltuğum vardır. Bu da böyle biline" dedi.

AK Parti'den daha 4 kez milletvekili aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses, 5'inci kez milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. Ancak Tatlıses, son başvurusunda da hüsrana uğradı. 5. kez aday listesinde yer bulamayan Tatlıses, yapılan ağır yorumlara sessiz kalmadı.

"HER ZAMAN CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDA YERİM VAR"

İlk açıklamasında "Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan. Gerisi tegoti, çıgoti" diyen Tatlıses'in üst üste listeye girememesi tepki çekti. Kullanıcıların "Daha kaç kez başvuracaksınız? Yeter" yorumlarına Twitter hesabından cevap veren Tatlıses, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğrafını paylaşarak "Biz bu tablonun aşıklısıyız başka bir şey beni ilgilendirmiyor. Ben milletvekili olmuşum olmamışım problem değil. Benim her zaman sayın cumhurbaşkanımın yanında bir koltuğum vardır bu da böyle biline" ifadelerini kullandı.

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