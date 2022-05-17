45'lik Burcu Esmersoy, renkli bikinileriyle adeta şov yaptı - Haberler

Şimdilerde kendisinden 15 yaş küçük olan Nazım Akmandil ile evlilik hazırlığı yapan güzel sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ekranlara ara vererek Instagram'da içerik üretmeye başlayan Esmersoy, son videosunda renk renk bikinileriyle adeta şov yaptı.

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 4 milyon takipçisi bulunan Burcu Esmersoy, renk renk bikinilerini peş peşe giyerek podyumda yürür gibi video çekti. Esmersoy, videosunu da "Rüyalar aleminde yaşamak yani gerçekten" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Düzenli spor ve beslenme ile kusursuz fiziğe ulaşan ünlü isim, adeta genç kızlara taş çıkarttı. Esmersoy'un kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videosuna alev ve kırmızı kalp emojileri yağdı.