4 erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle diziden kovulmuştu! Kevin Spacey, avukat ordusuyla mahkemede

Dünyaca ünlü oyuncu Kevin Spacey, 2005-2013 yılları arasında dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçla hakim karşısına çıktı. Usta aktör, suçlamaları kabul etmezken, mahkemeye avukat ordusuyla geldi. Spacey, hakkında çıkan taciz iddiaları nedeniyle "House of Cards" dizisinden kovulmuştu.

Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey yüz kızartıcı bir suçla hakim karşısına çıktı. Ünlü aktör dört erkeğe yönelik cinsel saldırı dahil olmak üzere yöneltilen 12 suçlamayla karşı karşıya.

4 ERKEĞE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

63 yaşındaki yıldız oyuncu, İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Londra ve Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı suçundan yargılanıyor. Spacey, hakkında yürütülen davanın duruşmasına katılmak için başkent Londra'da bulunan Southwark Kraliyet Mahkemesi'ne avukat ekibiyle birlikte girerken görüntülendi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

NTV'nin haberine göre, Spacey daha önce İngiltere'de 2005-2013 yılları arasında Londra ve Gloucestershire'da dört erkeğe yönelik cinsel saldırı ve uygunsuz davranış gibi yöneltilen 12 suçlamayı kabul etmedi.

DİZİDEN KOVULMUŞTU

"House of Cards" dizisinin başrol oyuncusuyken, hakkında çıkan suçlamalar nedeniyle diziden kovulan Spacey'nin bir cinsel taciz davası düşse de halen Londra'da cinsel taciz davasında yargılanmaya devam ediyor.

"MEDYA BENİ CANAVAR GİBİ GÖSTERDİ"

Amerikalı oyuncu, "Medya beni bir canavar gibi göstermek için elinden geleni yaptı ama insanlardan sevgiden başka bir şey görmedim" demişti.