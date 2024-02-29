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29 Şubat'ta Nikah Kıymak İstemeyen Çiftler Başka Tarihleri Tercih Ediyor

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29 Şubat'ın 4 yılda bir denk gelmesi nedeniyle evlenmek isteyen çiftler, evlilik yıldönümlerini 4 yılda bir kutlamamak için 29 Şubat tarihinde nikah kıymak istemiyorlar. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 29 Şubat'ta, nikah sayılarında ciddi oranda düşüş yaşandı.

29 Şubat'ın 4 yılda bir denk gelmesi nedeniyle bu tarihte nikah salonları boş kaldı. Evlenmek isteyen çiftler evlilik yıldönümlerini 4 yılda bir kutlamamak için 29 Şubat tarihinde nikah kıymak istemiyorlar.

Bu yıl mevsimlerin dünyanın güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması nedeniyle uygulanan ve dört yılda bir gerçekleşen Şubat ayının 29 gün olması nedeniyle evlilik gibi önemli günleri bu tarihe denk gelenler, kutlamayı 4 yılda bir yapmak zorunda kalıyor. Bu nedenle evlenmek isteyen, ancak hayatlarının en mutlu gününü 29 Şubat'a denk getirmek istemeyen çiftler, başka tarihleri tercih ediyor. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 29 Şubat'ta, nikah sayılarında ciddi oranda düşüş yaşandı. Bazı evlendirme dairelerinde 29 Şubat tarihinde yalnızca 1 nikah kıyılırken, bazılarında ise 5-6 nikah kıyıldı.

29 Şubat tarihinde nikah kıyan Duygu ve Hakan Baran Çil çifti, "Öncelikle çok heyecanlıyım. 29 Şubat'ı seçtikten sonra fark ettim bu durumu ama bizim için düğün tarihi, gün ve ay önemli olmadı. Bunu çokta kafaya takmadık. Tabii evlilik yıl dönümümüzü 29'unda illaki kutlamak zorunda değiliz, 28'inde kutlarız. Asla kaçışı yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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