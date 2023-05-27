27 Mayıs 2023 Tv8 Yayın Akışı
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27 Mayıs 2023 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
05:30 Canım Annem
06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper 1 Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 O Ses Türkiye
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023