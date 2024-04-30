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25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar

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Yıllar önce aldatıldığı söylentisiyle gündeme gelen Kibariye, Kıbrıs konseri öncesi ihaneti doğrulayarak "Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

25 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Ali Küçükbalçık tarafından aldatıldığı iddiasıyla sık sık adından söz ettiren Kibariye, Kıbrıs konseri önce bir araya geldiği basın mensuplarına ağızları açık bırakan açıklamalar yaptı.

"ÖNEMLİ OLAN BENİM DÜZGÜN DURMAM"

Konser öncesi ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Kibariye, ihanet iddiasını doğrulayarak "Kocamı çok seviyorum. Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam. Annem, bana böyle öğretti. Kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım" dedi. Konserleri ve sahne kıyafetleriyle ilgili konuşan şarkıcı, "45 senedir yırtmaçlı bir elbisem bile yok. Ben fiziğimle değil, gırtlağımla gündem olmak istiyorum. Ekmeğimin peşindeyim, beni kimse ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

Ali Küçükbalçık'ın daha önce bir kadınla sahilde görüntüleri çıkmış Kibariye o zaman da eşini savunmuştu.

25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar

Haberler.com / İsmail Elal - Magazin

Kibariye Sözler Kıbrıs 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

KALEM KALEM:

ne alaka her erkek yapar? ben 40 yaşındayım ve hiç yapmadım. evli olmadığım dönemlerde de hiç bir zaman sevgilimi de aldatmadım. ahlak meselesi bu

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3
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albatros :

aldattığını normal gören ve her türk erkeğinin hayali olan kadın:)

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9
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Yasar Unal:

Ne kadar yanlış bir kafa. Bir kadın ancak bu kadar aşağılayabilir kendini. İşin aslı biri parasını yemek için kendisinden yaşça çok büyük bir kadınla evlenen diğeri de parasıyla kendisinden küçük kocasını elinde tutmaya çalışan yaşlı kadın. Kocası sadece aldatmıyor bu arada. Kumar borçlarını da ödetiyor.

3
0
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