22 yıllık güven çöktü! Özcan Deniz'in tüm mal varlığına haciz
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, 22 yıl boyunca menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı gerginliğin ardından hem hukuki hem de ekonomik açıdan zor bir sürece girdi. Tapu davası ve tehdit iddialarıyla yargıya taşınan kardeş kavgası, şimdi de kefil olduğu borçlar nedeniyle Özcan Deniz'in tüm mal varlığına haciz konulmasıyla başka bir boyuta ulaştı.
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, hem kariyerinde hem de özel hayatında sarsıcı bir dönemden geçiyor. 22 yıl boyunca menajerliğini üstlenen ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı gerginlik, yalnızca aile içi bir çatışmayla sınırlı kalmadı; işin içine tapu davası, tehdit iddiaları ve şimdi de ciddi bir mali çöküş girdi.
AİLE KRİZİ MAHKEME SALONLARINA TAŞINDI
Bir dönem birlikte çalışan, aynı sahne arkasında omuz omuza duran iki kardeşin ilişkisi son yıllarda tamamen koptu. Özellikle ticari ortaklıklarının sona ermesinin ardından başlayan anlaşmazlıklar, tapu devri ve tehdit içerikli söylemler nedeniyle mahkemeye taşındı. Dosyaların kamuoyuna yansımasıyla birlikte, aile içi kriz geniş kitlelerin dikkatini çekti.
BORÇ YÜKÜ ALTINDA EZİLDİ
Ancak esas sarsıcı gelişme, Özcan Deniz'in içine sürüklendiği ekonomik darboğaz oldu. Son günlerde sanatçının tüm mal varlığına ve banka hesaplarına haciz konulduğu öğrenildi. Sabah'ın haberine göre, haciz sürecinin arkasında ise bir dönem kefil olduğu ağabeyi Ercan Deniz'in banka borçları bulunuyor.
İddialara göre Özcan Deniz, yıllar önce Ercan Deniz'in kullandığı yüksek miktarlı banka kredilerine kefil oldu. Ancak borçların ödenmemesi üzerine alacaklı bankalar, ipotekli mal varlıklarına yönelmek yerine doğrudan kefil olan Özcan Deniz'in şahsi gelir ve mülklerine haciz işlemi başlattı.
AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ
Sanatçının avukatları, alınan haciz kararına karşı yasal yollara başvurdu. Hukuki süreç devam ederken, Özcan Deniz'in yaşadığı bu finansal krizin hem kariyerini hem de psikolojik durumunu olumsuz etkilediği konuşuluyor.