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2023 LACMA ART + Film Gala'da ünlüler bir araya geldi

Los Angeles Sanat Müzesi tarafından düzenlenen 2023 LACMA ART + Film Gala, ünlü isimleri bir araya getirdi. Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Heidi Klum ve Salma Hayek gibi yıldızlar, imzalı elbiseleriyle kırmızı halının öne çıkan isimleri oldu. Salma Hayek'in milyarder eşi Francois-Henri Pinault ile birlikte katıldığı gece, fit ve dekolteli bir seçim yapmayarak dikkat çekti.