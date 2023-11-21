2023 Düğünlerinde Moda Canlı Renkler

Ünlü Organizatör Mustafa Bozkurt, 2023 yılında düğün konseptlerinde canlı renklerin moda olduğunu belirtti. Bozkurt, ayrıca By Mustafa olarak kendi ürünlerini ürettikleri için sektöre yön vermelerinin daha rahat olduğunun altını çizdi.

Ünlü organizatör Mustafa Bozkurt : "2023 yılı düğünlerinin modası canlı renkler oldu"

İSTANBUL - Ünlü Organizatör Mustafa Bozkurt, 2023 yılında düğün konseptlerinde canlı renklerin moda olduğunu belirtti. Bozkurt, ayrıca By Mustafa olarak kendi ürünlerini ürettikleri için sektöre yön vermelerinin daha rahat olduğunun altını çizdi.

By Mustafa Organizasyon markasıyla yaklaşık 25 yıldır sektörde hizmet veren Mustafa Bozkurt 2023'te düğün organizasyonlarına dair değerlendirmelerde bulundu. 2023 yılı düğünlerinde canlı renklerin moda olduğunu belirten Bozkurt, avizelerin de düğünlerin kaçınılmaz seçeneklerinden biri olduğunu belirtti. Sektörde tatlı bir rekabet olduğunu ifade Bozkurt, konsept ürünlerinin kendilerinin üretmesinden dolayı sektöre yön verdiklerini belirtti.

" 2023'te canlı renkler moda oldu"

Organizatör Mustafa Bozkurt, "Her sezon yaz, kış, ilkbahar sezonlara göre konseptler değişiyor ama şu anki sezonda derseniz aynalı masalar, şeffaf sandalyeler, canlı çiçekler, yeşillikler. Ama bu sene en çok canlı renkler çok moda oldu. Bu sezonun güzelliğini çiçekler belirliyor bunun yanı sıra trendler özellikle bu seneki trenlerde avizeler moda oldu. Tavan avizeleri, evimizde sergilediğiniz birbirinden lüks avizeleri şu anda düğünlerde dans pistinin ortasında gelin damat masasının üzerinde nikah alanında sergiliyoruz" diye konuştu.

"Kendi ürünümüzü kendimiz ürettiğimiz için bizim sektöre yön vermemiz daha rahat oluyor"

Organizatör Mustafa Bozkurt, "Sektörde öncelikle kendimizle yarışıyoruz. Kendi kendimizi tekrar etmemek zorundayız çünkü ben firma olarak senede 200 tane düğün yapıyorum, düşünsenize 200 tane düğün birbirinin aynısı olduğunu, olmaz, yeni seneye yeni şekiller gelmesi lazım. Örnek düğünün bir tanesinde konsept bembeyaz devam ederken öbüründe renkli bir konsepte giriyorum. Başkasında siyah konsepte giriyorum, kimisinde gümüş çalışırken kimisinde gold konsepte giriyorum. Sektörde hem kendimle yarışıyorum, firmalarla yarışıyorum. Sektörde dostlarımız da çok önemli birbirimizi geliştiriyoruz. Bizi en çok gelin ve damat geliştiriyor. Sosyal medyanın etkisi büyük, çiftimiz alıyor bir fotoğraf gösteriyor 'ben bunu beğendim' diye. Avrupa'da milyon dolarlık olan düğünü Türkiye'de nasıl uyarlayacaksın. Eğer bütçe varsa bütçeye göre uyarlıyoruz. Bütçe yoksa da ona en yakını yapıyorsunuz .

By Mustafa olarak bizim aşağıda ferforje atölyesi var altında şamdancısı var kendi ürünümüzü kendimiz ürettiğimiz için bizim sektöre yön vermemiz daha rahat oluyor." diye konuştu.