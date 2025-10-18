Haberler

2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı
Haber Videosu

Amerikalı rapçi Bandman Kevo, Mısır'ın başkenti Kahire'de gümrük kontrolünde 2 kilo ağırlığındaki altın zinciri nedeniyle geçici olarak gözaltına alındı. Yetkililer, takının ülkeye yasal olarak getirilemeyecek kadar değerli olduğunu belirtti

Kahire Uluslararası Havalimanı'nda gümrük kontrolü sırasında yaşanan olay, ünlü rapçi Bandman Kevo'nun 133 bin 300 doların üzerindeki değerli altın zinciriyle yakalanmasıyla patlak verdi. Mısır gümrüğü, zincirin bu kadar yüksek değerde bir takının ülkeye kişisel eşya olarak sokulamayacağı gerekçesiyle beyan edilmediğini ileri sürdü.

2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

ZİNCİRE EL KOYMAYA KALKIŞTILAR

Gümrük görevlileri, Bandman Kevo'nun altın zincirinin Mısır'dan satın alınmış olabileceği iddiasını öne sürdü ve rapçiden takının kendisine ait olduğunu kanıtlamasını istedi. Yetkililer, özellikle seyahatten önce zinciri taktığına dair bir fotoğraf veya belge talep etti.

GEÇİCİ OLARAK ALIKONULDU

Belgelendirme yapamadığı belirtilen Bandman Kevo'nun kısa süreli olarak gözaltına alındığı, zincire ise geçici olarak el konulduğu açıklandı. Olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte rapçinin hayranları ve takipçileri Mısır makamlarına tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bandman Kevo'nun yaşadığı bu gümrük krizi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, sanatçının haksız yere alıkonulduğunu savunurken bazıları ise gümrük kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıesrefpasali:

luzumsuz haber,,,

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.