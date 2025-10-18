2 kiloluk altın zincir krizi! Ünlü rapçi Mısır gümrüğünde gözaltına alındı

Kahire Uluslararası Havalimanı'nda gümrük kontrolü sırasında yaşanan olay, ünlü rapçi Bandman Kevo'nun 133 bin 300 doların üzerindeki değerli altın zinciriyle yakalanmasıyla patlak verdi. Mısır gümrüğü, zincirin bu kadar yüksek değerde bir takının ülkeye kişisel eşya olarak sokulamayacağı gerekçesiyle beyan edilmediğini ileri sürdü.

ZİNCİRE EL KOYMAYA KALKIŞTILAR

Gümrük görevlileri, Bandman Kevo'nun altın zincirinin Mısır'dan satın alınmış olabileceği iddiasını öne sürdü ve rapçiden takının kendisine ait olduğunu kanıtlamasını istedi. Yetkililer, özellikle seyahatten önce zinciri taktığına dair bir fotoğraf veya belge talep etti.

GEÇİCİ OLARAK ALIKONULDU

Belgelendirme yapamadığı belirtilen Bandman Kevo'nun kısa süreli olarak gözaltına alındığı, zincire ise geçici olarak el konulduğu açıklandı. Olayın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte rapçinin hayranları ve takipçileri Mısır makamlarına tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bandman Kevo'nun yaşadığı bu gümrük krizi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, sanatçının haksız yere alıkonulduğunu savunurken bazıları ise gümrük kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.