1800 yıllık antik tiyatroda unutulmaz akşam

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" 1800 yıllık Hierapolis Antik Tiyatro'da düzenlendi.

Her hafta farklı bir şehirde, halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" bu kez Denizli'de sahne aldı. Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle gerçekleşen konser beyaz cennet Pamukkale'de bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 1800 yıllık Hierapolis Antik Tiyatro'da yapıldı. Vatandaşların konser alanına rahat ulaşımı için Denizli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz otobüs servis hizmeti verirken, tarihi yapı hıncahınç davetlilerle doldu. Konsere önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan ile Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, TRT yöneticileri ve binlerce müziksever katıldı. Konserde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve TRT Caz Orkestrası ses ve saz sanatçıları sahne alırken TRT Radyo Nağme, TRT Radyo Türkü ve TRT Müzik'te canlı yayınlanan konserde Denizli türküleri de seslendirildi.

"Muhteşem bir akşam yaşadık"

Konser sonunda bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, başta konsere emek veren sanatçı ve müzisyenleri kutlayarak, davetlerine icabet eden hemşehrilerine de teşekkür etti. Böylesi tarihi bir mekanda çok özel bir organizasyonu gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Zolan, "Hoş geldiniz. Güzel ve muhteşem bir akşam yaşadık. Her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Tekrar sizleri şehrimizde ağırlamak isteriz. Denizli'miz kültür ve sanat şehri olmaya devam edecek" dedi. Konuşmanın ardından Başkan Zolan, TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz'a günün anısına üzerinde Denizli horozu figürü bulunan bir kaide hediye etti. Başkan Zolan ve beraberindekiler müzisyenlere çiçek takdiminde bulundu. - DENİZLİ