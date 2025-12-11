Haberler

'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

90'lı yıllarda "Sevdik Sevdalandık" şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Reyhan Karaca, bir takipçisinin "140 bin lira zekat verir misin?" sorusuna, "Kredi kartına da taksit oluyor mu?" yanıtını vererek dikkat çekti. Bu paylaşıma şarkıcı Çelik de kayıtsız kalmayarak yorum yaptı.

  • Reyhan Karaca, bir takipçisinin '140 bin lira zekat verir misin?' sorusunu sosyal medyada paylaştı.
  • Reyhan Karaca, zekat sorusuna 'Kredi kartına taksit oluyor mu acaba?' şeklinde esprili bir yanıt verdi.
  • Çelik, Reyhan Karaca'nın paylaşımına 'Taksit oluyorsa benden 20 lira çalışır' diyerek esprili bir yanıt verdi.

90'lı yılların hit şarkısı "Sevdik Sevdalandık" ile tanınan Reyhan Karaca, bir takipçisinin kendisine gönderdiği mesaj karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Karaca, kendisine yöneltilen "140 bin lira zekat verir misin?" sorusunu paylaşarak, esprili bir dille "Kredi kartına taksit oluyor mu acaba?" yorumunu yaptı.

'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

Ünlü şarkıcı ayrıca, "Sessiz sessiz yıllardır neler yaptığımızı bir biz biliriz, bir de Allah. Ama bu mesajlar da çok olmaya başladı canım!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Mesajı gören ünlü şarkıcı Çelik ise Karaca'ya, "Taksit oluyorsa benden 20 lira çalışır" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

dinle dalga geçilmez sonra iflah olmazsınız

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGürol Gavgali:

Herkes haddini bilmeli takipçiler çok haddis davraniyor hiç böyle bisey sormayada söylemeyede kimsenin hakkı yok çarşıda 5 kuruş değeri olmayan insanlar takipçi sıfatıyla çok değerli değerlere dil uzatıyolar kimse kimsenin ne yaşadığını bilemez saygılı olmak gerekir

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi

Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi
MHP'den 'Terörsüz Türkiye' raporu

MHP'den 120 sayfalık süreç raporu! Hukuki adımlar için tek şart var
Bir şehrin kabusu oldu! Avcılar yakalayamadı, halk peşine düştü

Bir şehrin kabusu oldu! Avcılar yakalayamadı, halk peşine düştü
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi

Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi
MHP'den 'Terörsüz Türkiye' raporu

MHP'den 120 sayfalık süreç raporu! Hukuki adımlar için tek şart var
Erdoğan'dan kurmaylarına yasa dışı bahis talimatı: Bu işin kökünü kurutacağız, meseleyi çözün

Türkiye'de deprem yaratan konu! Erdoğan kurmaylarına talimatı verdi
Arda-Haaland eşleşmesi geceye damga vurdu

Dün geceye damga vuran kare
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş şebekesi içinde olanlar dokunulmaz oluyor

Ersoy'la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş, çirkin partiler...
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Savcılığın yazısıyla ortaya çıktı! Tutuklanan Ersoy'la ilgili çarpık 'ilişki' detayı

Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'la ilgili çarpıcı "grup seks" detayı
title