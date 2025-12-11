'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
90'lı yıllarda "Sevdik Sevdalandık" şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Reyhan Karaca, bir takipçisinin "140 bin lira zekat verir misin?" sorusuna, "Kredi kartına da taksit oluyor mu?" yanıtını vererek dikkat çekti. Bu paylaşıma şarkıcı Çelik de kayıtsız kalmayarak yorum yaptı.
- Reyhan Karaca, bir takipçisinin '140 bin lira zekat verir misin?' sorusunu sosyal medyada paylaştı.
- Reyhan Karaca, zekat sorusuna 'Kredi kartına taksit oluyor mu acaba?' şeklinde esprili bir yanıt verdi.
- Çelik, Reyhan Karaca'nın paylaşımına 'Taksit oluyorsa benden 20 lira çalışır' diyerek esprili bir yanıt verdi.
90'lı yılların hit şarkısı "Sevdik Sevdalandık" ile tanınan Reyhan Karaca, bir takipçisinin kendisine gönderdiği mesaj karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Karaca, kendisine yöneltilen "140 bin lira zekat verir misin?" sorusunu paylaşarak, esprili bir dille "Kredi kartına taksit oluyor mu acaba?" yorumunu yaptı.
Ünlü şarkıcı ayrıca, "Sessiz sessiz yıllardır neler yaptığımızı bir biz biliriz, bir de Allah. Ama bu mesajlar da çok olmaya başladı canım!" diyerek tepkisini dile getirdi.
Mesajı gören ünlü şarkıcı Çelik ise Karaca'ya, "Taksit oluyorsa benden 20 lira çalışır" şeklinde esprili bir yanıt verdi.