13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor

Cemal Hünal, "Issız Adam" filmiyle tanınan ünlü oyuncu, 2011 yılında evlendiği keman sanatçısı ve oyuncu Lale Cangal ile anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, çiftin 10 dakika süren duruşmasında, 10 yaşındaki oğulları için ortak velayet kararı alırken, Hünal'a aylık 65 bin lira nafaka ödemesi hükmünü verdi.

DENİZE AÇILDI BALIK TUTTU

13 yıllık evliliğinin sona ermesinin ardından Hünal, deniz kenarında "Denize mi açılsak?" notuyla paylaştığı bir video ile takipçilerine veda etti. Ardından tekneye binip balığa çıkmayı tercih etti.