13 aydır tutuklu bulunan Diddy'den mahkemeyi şaşırtan talep

Ünlü Amerikalı müzik yapımcısı ve rap sanatçısı Sean "Diddy" Combs, fuhuş suçlamaları nedeniyle yargılandığı davada, mahkemeden daha az ceza almak için harekete geçti.

AVUKATLARINDAN SAVUNMA DOSYASI

Diddy'nin avukatları, New York'taki federal mahkemeye kapsamlı bir dosya sundu. Dosyada, işlenen suçların ciddiyetine dikkat çekilirken, yine de Diddy'nin uzun yıllar hapis cezasına çarptırılmaması gerektiği savunuldu.

SUÇLAMALAR VE CEZA BEKLENTİSİ

Mahkeme, Diddy'yi "Mann Act" yasasını ihlal etmekten suçlu buldu. Bu yasa, kişilerin para karşılığı cinsel ilişki için eyaletler arası taşınmasını yasaklıyor. Savcılar, Diddy'nin erkek eskortları lüks otellerde düzenlenen özel partilere getirdiğini ve bu organizasyonların bir kısmını kayda aldığını öne sürdü.

Savcılık, 51 ila 63 ay (4–5 yıl) hapis talep ediyor. Diddy'nin avukatları ise 21–27 ay (yaklaşık 2 yıl) cezanın yeterli olduğunu söylüyor.

"13 AYDIR TUTUKLUYUM"

Diddy, Eylül 2024'ten bu yana Brooklyn'deki cezaevinde tutuklu. 13 aydır içeride olduğunu vurgulayan sanatçı, bu sürenin hesaba katılmasını istedi. Ayrıca 25 yıl aradan sonra tamamen alkol ve uyuşturucuyu bıraktığını, içeride diğer mahkûmlara da örnek olduğunu belirtti.

Diddy, toplamda 14 aylık ceza alıp ardından tedavi ve terapi şartlı serbestlik uygulanmasını istiyor.