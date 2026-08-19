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10 parmağında 10 marifet! Defne Samyeli hünerlerini gösterdi

10 parmağında 10 marifet! Defne Samyeli hünerlerini gösterdi Haber Videosunu İzle
10 parmağında 10 marifet! Defne Samyeli hünerlerini gösterdi
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Defne Samyeli, Amerika'dan gelen teyzesi ve ailesi için akşam yemeği hazırladı. Ünlü isim, irmik helvası yaptığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sunucu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, bu kez mutfaktaki hünerleriyle gündeme geldi. Yıllara meydan okuyan fit görünümüyle sık sık dikkat çeken 54 yaşındaki ünlü isim, ailesi için hazırladığı akşam yemeğinin mutfak aşamasından görüntüler paylaştı.

Amerika'dan gelen teyzesini, annesini, kuzenlerini ve kızlarını evinde ağırlayan Samyeli, menünün tatlısı için irmik helvası yaptı.

Takipçilerine, “Merhaba, irmik helvası yapmaya hazır mıyız?” sözleriyle seslenen Samyeli, mutfaktaki neşeli halleriyle dikkat çekti.

AİLESİ İÇİN MUTFAĞA GİRDİ

Samyeli, “Amerika'dan teyzem geldi. Ben de teyzemi, annemi, kuzenlerimi ve kızlarımı tabii ki bu akşam evime yemeğe davet ettim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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