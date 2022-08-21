0 Yıl Aradan Sonra Aynı Sahneye Çıktı
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Gecenin Ucunda dizisiyle yepyeni bir ekran yolculuğuna başlayacak olan Zuhal Olcay, konserlerine de son hızıyla devam ediyor.
Hafta sonunda Ayvalık Amfi Tiyatro'da dinleyicisiyle buluşan Zuhal Olcay, muhteşem bir konsere imza attı.
"Bu sahnede 20 yıl önce Dolu Düşün Boş Konuş oyununu oynamıştık, 20 yıl geçmiş üzerinden" diyerek duygularını anlatan Zuhal Olcay, dünden bugüne hit olmuş şarkılarıyla unutulmayacak bir konser akşamına imza attı.
Olcay, 24 Ağustos'ta Alaçatı Smak Sahnesi'nde olacak.
Kaynak: Snob Magazin / Magazin