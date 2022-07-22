Hande Sönmez'den Bodrum'da müzik ziyafeti - Haberler

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Hande Sönmez'den Bodrum'da müzik ziyafeti

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Hande Sönmez'den Bodrum'da müzik ziyafeti

Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Hande Sönmez, önceki akşam Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de sahne aldı.

Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Hande Sönmez, önceki akşam Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de sahne aldı.

Ağustos ayında Gülşen, Hülya Avşar, Funda Arar, Safiye Soyman-Faik Öztürk, Kubat ve Kuşum Aydın gibi birçok ünlü sanatçıyı ağırlayacak Azka Otel, yaz boyunca konuklarına müzik ziyafeti sunacak.

Hande Dönmez de güçlü sesi ve kendine has tarzıyla okuduğu arabesk şarkılarıyla müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan güzel sanatçı, gösterdiği muhteşem performansıyla müzik severlerden büyük alkış alarak sahneden indi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Safiye Soyman Bodrum Magazin Haberler

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