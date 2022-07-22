Hande Sönmez'den Bodrum'da müzik ziyafeti Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Hande Sönmez, önceki akşam Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de sahne aldı. Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Hande Sönmez, önceki akşam Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de sahne aldı. Ağustos ayında Gülşen, Hülya Avşar, Funda Arar, Safiye Soyman-Faik Öztürk, Kubat ve Kuşum Aydın gibi birçok ünlü sanatçıyı ağırlayacak Azka Otel, yaz boyunca konuklarına müzik ziyafeti sunacak. Hande Dönmez de güçlü sesi ve kendine has tarzıyla okuduğu arabesk şarkılarıyla müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan güzel sanatçı, gösterdiği muhteşem performansıyla müzik severlerden büyük alkış alarak sahneden indi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / Magazin Safiye Soyman Bodrum Magazin Haberler

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