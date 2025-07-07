Ayşe Barım'ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı

Ayşe Barım'ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı
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Ayşe Barım'ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı
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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada ilk kez hâkim karşısına çıkan menajer Ayşe Barım'ın tutukluluğu devam etti. Karar sonrası adliyeyi terk eden ünlü isimler gözyaşlarına boğuldu. Mahkeme, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nejat İşler ve Zafer Algöz'ün de aralarında bulunduğu isimlerin tanık olarak zorla getirilmesine hükmetti.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, ilk kez hâkim karşısına çıktı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Barım'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, 1 Ekim 2025 tarihine ertelendi.

Sanatçı menajeri Ayşe Barım hakkında, bağlı bulunduğu oyuncuları Gezi Parkı protestolarına yönlendirdiği ve olayların organizasyonunda rol aldığı iddiasıyla 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşmada tutuklu sanık Barım ve avukatları hazır bulundu.

Ayşe Barım'ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı

Savunmasında yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddeden Barım'ın tutukluluğuna devam kararı verildi. Mahkeme heyeti, sanık Barım'ın savunmalarında adı geçen Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Nejat işler, Nehir Erdoğan, Hümeyra Adak, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı ve Zafer Algöz'ün 'tanık' sıfatıyla dinlenmeleri için zorla getirilmelerine karar verdi. Duruşma 1 Ekim tarihine ertelenirken, duruşmanın ardından oyuncular Miray Daner, Hande Erçel ve Birce Akalay'ın da aralarında bulunduğu pek çok kişinin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Ayşe Barım'ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBanu Çelik:

12’yil geçmiş olaylar için yaptıklarına bakın. baskıyla herkesi susturmak istiyorlar

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Haber YorumlarıMurat Kara:

bence zorla olamsin alsınlar içeriye heleki devleti yurtdisinda kotuluyenleri demekki orda kotule gel burda rol kap para kazan yok öyle artik

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