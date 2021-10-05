'Yılın En Efsaneleri' ödül töreninde bir araya geldi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Yılın En Efsaneleri' ödül töreninde bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Magazin
'Yılın En Efsaneleri' ödül töreninde bir araya geldi

Bu yıl Türkiye'de ilki gerçekleştirilen "Legend Awards Of The Year" Yılın En Efsaneleri Ödül Töreni'nde birçok ünlü isim bir araya geldi.

İSTANBUL (DHA) - Bu yıl Türkiye'de ilki gerçekleştirilen "Legend Awards Of The Year" Yılın En Efsaneleri Ödül Töreni'nde birçok ünlü isim bir araya geldi. Legend Fashion Dergisi imtiyaz sahibi Oksana Kuznetsova tarafından düzenlenen törenin ana sponsorluğunu Yapımcı Yasin Yıldırım üstlendi.

Legend Fashion Dergisi imtiyaz sahibi Oksana Kuznetsova tarafından düzenlenen "Legend Awards Of The Year" Yılın En Efsaneleri Ödül Töreni İstanbul'da gerçekleşti. Bu Türkiye'de ilki düzenlenen ödül töreninin ana sponsorluğunu, Yapımcı Yasin Yıldırım üstlendi.

Sunuculuğunu Tuğba Özay ve Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptığı törene katılan birçok ünlü isim, farklı kategorilerde çeşitli ödüller aldı. Katılamayan sanatçılara ise ödülleri ulaştırılmak üzere gönderildi.

'YILIN EFSANELERİ' BİR ARAYA GELDİ

Geceye Halil Sezai, Ferman Toprak, Seren Uzun, Barış Kömürcüoğlu, Sinan Güleryüz, Burak Akagün, Ayçam, Ezgizem, Doğan Barış Yaşar, Nurcan Sabur, Rıdvan Bıyık, Murat Aydın, Muammer Kapucuoğlu, Hakan Solaker, Volkan Öksüz gibi Efsane isimler katıldı.

Önemli gecenin ödül sahiplerinden, sahnesinden dolayı törene katılamayan Zerrin Özer, 'Yılın En Efsane Ses Ödülü'ne layık görülürken, İngiltere programından dolayı geceye katılamayan Yusuf Güney de 'Yeşil Dünyaya Destek Ödülü'nü aldı. Ödüller sahiplerine gönderildi.


'Yılın En Efsaneleri' ödül töreninde bir araya geldi

'Yılın En Efsaneleri' ödül töreninde bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Magazin Haberleri
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile fikir ayrılıklarından dolayı boşanıyor

Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile fikir ayrılıklarından dolayı boşanıyor

 Oyuncu Bartu Küçükçağlayan baba oluyor

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan baba oluyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Bensu Soral Aleyna Tilki
Spor Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu Stefan Kuntz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yaşar Kemal Mehmet Fatih Mehmet Kasapoğlu Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Yılın En Efsaneleri' ödül töreninde bir araya geldi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:17:05. #1.12#