Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu IMDB'nin Türkiye sıralamasında zirveye yerleşti - Haberler Magazin
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Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu IMDB'nin Türkiye sıralamasında zirveye yerleşti

Hürriyet - Haberler | Magazin
Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu IMDB'nin Türkiye sıralamasında zirveye yerleşti

Kanal D'nin, her Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizisi 'Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, IMDB'nin Türkiye sıralamasının başında yerlerini aldı.

Kanal D'nin, her Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizisi ' Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, IMDB'nin Türkiye sıralamasının başında yerlerini aldı. Türkiye doğumlu oyuncular kategorisinde en çok konuşulanlar arasında 1. sırada Pınar Deniz yer alırken Kaan Urgancıoğlu da 3. sırada yer aldı. Oyunculuklarıyla gündemden düşmeyen ve övgüler toplayan ikili, dünya sıralamasında da 50 bin kişi arasında ilk 7 bin kişi arasına girdi.

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Haber: Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu IMDB'nin Türkiye sıralamasında zirveye yerleşti - Haberler Magazin
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