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Uzun süredir ortalarda yoktu! Ali Kırca'nın son halini gören herkes "Hiç değişmemiş" yorumunu yapıyor

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin
Uzun süredir ortalarda yoktu! Ali Kırca'nın son halini gören herkes

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Ali Kırca, yıllar sonra ortaya çıktı. Doktor ziyaretinde çekilen bir fotoğrafı paylaşılan Kırca'nın ilerleyen yaşına rağmen çok fazla değişmediği gözlendi.

Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen ve Türkiye'nin en başarılı sunucularından biri olarak gösterilen Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı.

PEK DEĞİŞMEDİĞİ GÖZLENDİ

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürmeyi tercih eden 72 yaşındaki Ali Kıca'nın son halinin görenler "Zaman Ali Kırca'ya teğet geçiyor" demekten kendini alamadı.

İşte Ali Kırca'nın son hali;

Uzun süredir ortalarda yoktu! Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı

ALİ KIRCA KİMDİR?

1948 yılının Aralık ayında Akşehir'de doğdu. 1963 yılında İstanbul'a gelen Ali Kırca, Deniz Harp Akademisi'nden mezun oldu. 1969 yılında deniz teğmeni iken bir bildiri nedeni ile ordu ile ilişkisi kesildi. 17 yaşında medyaya ilgi duyan Kırca, İstanbul Üniversitesi'nde bir süre eğitim gördükten sonra, 1974 yılında TRT'de muhabir olarak mesleğe başladı. TRT'de çeşitli görevlerden sonra TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na yükseldi. "Yurttan-Dünyadan" ve "32. Gün" programlarını hazırlayarak, "Açık Oturum" programını yöneten Kırca, önde gelen liderlerle yaptığı röportajlar sayesinde başarılarını ikiye katladı. Bir dönem TRT Washington temsilcisi olarak da görev yapan Kırca, daha sonra İnter Star'a geçti. 42 yaşına geldiğinde "Kırkıncı Paralel" programını Washington ve New York'ta hazırlayıp sunan Kırca, Türkiye'ye döndü.

1993 yılında ATV Haber Dairesi Başkanı oldu. 1 Şubat 1994'de Türkiye'nin ilk anchorman'ı olarak ATV Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Kırca'nın yayıncılık hayatında hafızalara kazandığı program ise 6 Şubat 1994'te yayına giren "Siyaset Meydanı" olmuştur. 2001yılında ATV ile anlaşamayan Kırca, Star televizyonuna geçti. Star televizyonunda yaşadığı bazı polemikler sebebi ile NTV ile anlaştı. NTV ile yollarını ayırıp, tekrar ATV'de anchorman olarak görevine geri dönen Ali Kırca, Sabah Gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. ATV televizyonunun satılması üzerine, kanal ile yolların ayıran Kırca, SHOW TV'ye transfer oldu. Bir süre SHOW TV ve SKYTürk 360 TV'de Siyaset Meydanı programını sunan Ali Kırca daha sonra ekran macerasını sonlandırma kararı aldı.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri
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Haber: Uzun süredir ortalarda yoktu! Ali Kırca'nın son halini gören herkes 'Hiç değişmemiş' yorumunu yapıyor - Haberler Magazin
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