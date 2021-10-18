Üstsüz pozlar verdi! Görenler dönüp bir daha baktı

1980'lerin ve 90'ların en ünlü modellerinden biri olan Çek asıllı Paulina Parizkova, cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

2019 yılında eşini kaybeden Paulina Parizkova, "Üstsüz pozlar verince kendimi kuş gibi özgür hissediyorum. Kötü günlerimi ve olumsuz anılarımı bir çırpıda unutuyorum" dedi.

1965 yılında Çekoslovakya'da dünyaya gelen yıldız, şöhretle henüz 18 yaşındayken tanıştı. Paulina Porizkova, Sports Illustrated dergisinin, Orta Avrupalı ilk kapak kızı oldu.

1992 yılında Harper's Bazaar tarafından hazırlanan listede, 'Dünyanın en güzel 10 kadını' arasında yer aldı.

Oyunculuk deneyimi de bulunan Porizkova, birçok güçlü yapımda yer aldı.

Porizkova'nın Instagram'da 568 bin takipçisi bulunuyor.

İŞTE PAULİNA PORİZKOVA'NIN BİRBİRİNDEN CESUR POZLARI

1980-1990'lı yılların ünlü modellerinden olan Paulina Porizkova, 1989'da 'Cars' grubunun üyelerinden Ric Ocasek ile nikah masasına oturmuştu. Ancak Ocasek, 2019 yılında 75 yaşında hayatını kaybetmişti. İkilinin Jonathan ve Oliver adında iki tane oğlu bulunuyor.