(Usain Bolt, 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede...) Kim Milyoner Olmak İster 31 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Usain Bolt, 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 100 BİN LİRALIK SORUSU

Usain Bolt, 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur?

A-) 20 metre ile 40 metre arası

B-) 40 metre ile 60 metre arası

C-) 60 metre ile 80 metre arası

D-) 80 metre ile 100 metre arası

Doğru cevap: C şıkkı

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