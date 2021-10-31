Ünlülerin dikkat çeken Cadılar Bayramı paylaşımları
Dünyayı kasıp kavuran Cadılar Bayramı (Hallowen) akımına Türk ünlüler de dahil oldu. Birbirinden ilginç kıyafetlerle partiye katılan ünlü isimler sosyal medyaya damga vurdu.
İşte ünlülerin Cadılar Bayramı paylaşımları...
Özlem Yarar
Zeynep Alkan, Hollandalı sevgilisi Wesley Obis
Fadik Atasoy
Zeynep Sever Demirel
Ebru Keskin
Şevval Şahin
Serkan Şenalp eşi Esengül Yılmaz
Eda Zamanpur
Yonca Evcimik
Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar
Dünyaca ünlü futbolcu Kylian Sanmi Mbappé ve arkadaşı
Tara de Vries
Defne Samyeli
Defne Samyeli kızı Deren Talu ve arkadaşı
Ceren Yılmaz