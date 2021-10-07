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Ünlü oyuncu müjdeyi verdi

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Ünlü oyuncu müjdeyi verdi

Oyuncu Emine Ün, önceki akşam Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Mağazaları dolaşan ünlÜ oyuncu, yeni bir projesi olduğunu açıkladı

Reklam anlaşmalarının devam ettiğini söyleyen oyuncu, "Yeni projelerim olacak. Dizi olmasını çok istiyorum. Zor bir süreç geçirdim. Annemi kaybedeli 40 gün oldu. Bu süreci çalışarak ve bir şeylerle meşgul olarak geçirmek istiyorum. Çünkü insan durdukça daha kuruyor ve üzüntüsüne üzüntü katıyor. Çalışmak benim için en güzel terapi olacak." dedi.

Emine Ün, geçtiğimiz haftalarda Covid-19 tedavisi gören annesinin vefat ettiği duyurmuştu. Emine Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarifi yok" ifadelerini kullanmıştı.

"KRONİK RAHATSIZLIKLARI VARDI"

Emine Ün, koronavirüs aşısı olmadıkları yönündeki iddialar üzerine, "Annemin de, benim de aşılarımız yapılmıştı. 'Aşı olanlar asla koronavirüs olmayacak' diye bir şey yok... Sadece aşı olanlar genelde hastalığı daha normal şartlarda atlatabiliyor, o da kişiye göre değişebilen bir durum. Herkesin var olan hastalıkları ve yaşı farklı fakat annemin çok ciddi kronik rahatsızlıkları var.

Astım hastalığı, kalbinde stent ve çok çok ağır geçirdiği bir zatürre sorunu vardı. Bu sebepten annem çok hasarlı bir ciğere ve vücuda sahip olduğundan maalesef şu an çok ağır bir durum içinde." açıklamasını yapmıştı.

Ünlü oyuncu müjdeyi verdi

Ünlü oyuncu müjdeyi verdi

Ünlü oyuncu müjdeyi verdi

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