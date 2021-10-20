Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den kötü haber geldi

İSTANBUL (Snob Magazin) - Zalim İstanbul ve Yol Arkadaşım gibi sevilen projelerden tanıdığımız oyuncu Bahar Şahin'e nazar değdi.

Önceki akşam GAİN yeni sezon lansmanına katılan Şahin, davet sonrası hastanelik oldu.

Hastaneden serum fotoğrafı paylaşan Şahin, "Sen bunu hak ettin Bahar" notunu düştü. Şahin'e sevenlerinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

Geçtiğimiz haftalarda da teknede bir arkadaşının doğum günü partisine katılan oyuncu, selfie çekmek isterken 15 bin TL değerindeki telefonunu denize düşürmüştü.

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

1997 yılında Ankara'da doğan Bahar Şahin, aslen Artvinlidir. 12 yaşında İstanbul'a gelen Şahin eğitim hayatına İstanbul'da devam etti. Lise döneminde tiyatro kulüplerine katılarak oyunculuk alanında ilerlemeye karar verdi. Profesyonel anlamda ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı.

Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde oynadı. 2019-2020 yılında Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat verdi.