Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası hayatını kaybetti - Haberler Magazin
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Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası hayatını kaybetti

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Çaycı Hüseyin rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Alparslan Özmol'un babası hayatını kaybetti. 21 gündür yoğun bakımda tedavi gören babasının ölümüyle yıkılan Özmol, "Nefes darlığı sorunu vardı. Acım tarifsiz" dedi.

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan ve sık sık sosyal medyada ölüm haberler i çıkan Alparslan Özmol'un babası Coşkun Özmol hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Coşkun Özmol, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir yoğun bakımdaydı.

"ACIM TARİFSİZ"

Akşam Gazetesi'nden Yasemin İlan'a üzüntüsünü dile getiren Alparslan Özmol, "Gemlik'te yaşayan babam 21 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Nefes darlığı sorunu vardı. Bugün sabah saat 05.00'da vefat ettiği haberini aldım, yola çıktım Gemlik'e gidiyorum. Acım tarifsiz, arayan aramayan acımı paylaşan tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Allah herkesten razı olsun, zor günümde yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi. Ünlü oyuncu, cenazenin yarın öğle namazı sonrası Gemlik Merkez Camii'den kaldırılacağını belirtti.

"'ADAMI HASTA ETME' LAFI BABAMINDI"

Alparslan Özmol, Akşam TV'ye verdiği röportajda Çocuklar Duymasın dizisinde çok sevilen 'Adamı hasta etme' repliğinin babasına ait olduğunu dile getirmişti. Çocukluğu Almanya'da geçen Özmol repliğin hikayesini şu sözlerle anlatmıştı: "Çok sevilen "Adamı hasta etme" lafı babama aittir. Ben çocukken, o arkadaşlarıyla oturur sohbet ederken, ben yaramazlık yapınca bana dönüp, 'Adamı hasta etme' derdi. Ben bunu senaryoya doğaçlama ekledim. Bir de 'çaylarrrrrr' repliğinin sonundaki 5 tane R bana ait. Dizide Selami'ye çay götürürken odaya girince masasına gidene kadar birkaç adım atmam gerekiyordu bende o süre boş geçmesin diye R'lere bastırdım çaylarrrrr böyle çıktı."

Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası hayatını kaybetti
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Haber: Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası hayatını kaybetti - Haberler Magazin
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