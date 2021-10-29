Tuğba Uluay kimdir? Kırmızı Oda Deniz kimdir? Tuğba Uluay kaç yaşında, nereli? Tuğba Uluay biyografisi!
Her hafta Cuma günleri birbirinden farklı hikayelerle seyircilerle buluşan Kırmızı Oda'da Derya'nın kız kardeşini canlandıran Deniz karakteri merak edildi. Peki, Tuğba Uluay kimdir? Kırmızı Oda Deniz kimdir? Tuğba Uluay kaç yaşında, nereli? Tuğba Uluay hayatı ve biyografisi nedir?
Kırmızı Oda Dizisinde Derya karakterinin kız kardeşi Deniz karakterini Tuğba Uluay canlandırmaktadır. Her hafta Cuma günleri birbirinden farklı hikayelerle seyircilerle buluşan Kırmızı Oda'da Derya!nın kız kardeşini canlandıran Deniz karakteri merak edildi. Peki, Tuğba Uluay kimdir? Kırmızı Oda Deniz kimdir? Tuğba Uluay kaç yaşında, nereli? Tuğba Uluay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
TUĞBA ULUAY KİMDİR?
Kırmızı Oda Dizisinde Derya karakterinin kız kardeşi Deniz karakterini Tuğba Uluay canlandırmaktadır.
Tuğba Uluay 20'li yaşlarda tiyatro oyuncusudur. Huawei reklam filminde rol almıştır. Arada isimli tiyatro oyununda sahne almıştır.
KIRMIZI ODA DENİZ KİMDİR?
Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın bu akşam yayınlanan bölümünde annesi İncesu Cezaevinden tahliye olan Deniz, karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Tuğba Uluay'dır.