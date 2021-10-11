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Tuba Büyüküstün: Adım herkesle yazılıyor

Hürriyet - Haberler | Magazin
Tuba Büyüküstün: Adım herkesle yazılıyor

Cumartesi gecesi gerçekleşen konser, "Kafama Göre" ve "Kime Ne" şarkılarıyla enerjik şekilde başladı.

Cumartesi gecesi gerçekleşen konser, "Kafama Göre" ve "Kime Ne" şarkılarıyla enerjik şekilde başladı. 3 saate yakın süre sahnede kalan grup, hit şarkılarının yanı sıra "Dilek Taşı", "Bahçe Duvarı" gibi farklı türlerden şarkılar da söyledi.

"Kayıp" ve "Parçalanıyoruz" şarkılarında Korhan Futacı da saksafonuyla gruba eşlik etti. Konseri Tuba Büyüküstün, Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu, Zerrin Tekindor, Rıza Kocaoğlu, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Meriç Aral, Nilay Deniz, Gözde Çığacı gibi ünlü isimler de izledi.

Adım herkesle yazılıyor

Tuba Büyüküstün, Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasını soran muhabirlere şöyle dedi: "Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Arkadaşlar birçok şey yazılıyor, bunları yapmayın."

3 yıllık evliliğini kısa süre önce noktalayan Nilay Deniz, sorular üzerine "Evliliğe kapım hala açık. Tekrar evlenebilirim" dedi.

Bir süredir ilişki yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin, evlilik sorusuna "Her şey çok güzel gidiyor. Evlilik ileride olabilir ama şu an çok mutluyuz. İlerisine bakacağız" yanıtını verdi.

Rıza Kocağolu, konseri geçen hafta Cihangir'de görüntülendiği Burcu Alptekin'le izledi.

Kanat Atkaya - Şebnem Bozoklu

Zerrin Tekindor

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