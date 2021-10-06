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Survivor Nagihan Karadere'den itiraf: Paylaşılamayan kadın oldum!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Survivor Nagihan Karadere'den itiraf: Paylaşılamayan kadın oldum!

Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Nagihan Karadere bugün 2. Sayfa programına konuk oldu.

Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Nagihan Karadere bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken milli atlet, samimi açıklamalarda bulundu. 'Bekar bir kadın olarak çok talibim var' diyen Karadere, 'Erkekler galiba olgun kadın seviyor' şeklinde konuştu.

İşte Nagihan Karadere'nin açıklamalarından satır başları…

Buradan erkeklere sesleniyorum eşlerinize, sevgililerinize sahip çıkın. Fizik güzelliği önemli değil gelip geçici!

Mesela ben kaslı erkek sevmiyorum, fazla egolu oluyorlar. Bütün dünya onların etrafında dönüyor gibi geliyor davranıyorlar…

Biz spor yaparken sadece kasları şişiriyorduk. Okumaya, eğitime vakit bulamıyorduk. Şimdi gençleri görüyorum, eğitime de spora da ağırlık veriyorlar.

Mesela yeri geliyor göbekli erkek beni beğenmiyor. Bu tarz bir şey bana söyleyen de oldu cevabını verdim.

İşime odaklıyım şu aralar, ama çok talibim var inanılmaz…

Paylaşılamayan bir kadın oldum. Hayatımda bu kadar ilgi görmedim. Saplantılı insanlara da denk geldim.

38 yaşımdayım böyle ilgi alaka görmedim. İlgi gösterenleri belli bir yaşı yok. Erkekler olgun kadından hoşlanıyorlar galiba, yaş aldıkça talibim arttı…

Bir daha evlenirim. Her insan bir değil! Çevremde çok güzel insanlar da var. Taliplerim de var, düzgün bir ilişki olursa evlenebilirim. İnsan bazı şeyleri paylaşmak istiyor.

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Haber: Survivor Nagihan Karadere'den itiraf: Paylaşılamayan kadın oldum! - Haberler Magazin
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