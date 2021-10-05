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Son Yaz hayranlarını üzecek haber

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Son Yaz hayranlarını üzecek haber

Başrollerinde Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan, Ali Atay ve Birce Akalay'ın yer aldığı 'Son Yaz' dizisi final mi yapıyor? İşte cevabı...

FOX'un Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancakturan'ı buluşturan dizisi Son Yaz final yapıyor.

SADECE 26 BÖLÜM SÜRDÜ

03 Medya imzalı dizinin 26. bölümde ekrana veda edeceği açıklandı.

Geçen sezon İzmir'de çekilen dizi bu sezon Rize sahneleriyle başlamış ve İstanbul'a taşınmıştı. Yayın günü de cumartesi olarak değiştirilen iddialı proje beklenilen reyting rakamlarına ulaşamadı.

Biraz önce dizi ekibine final kararı iletildi. (Birsen Altuntaş)

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