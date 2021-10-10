Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, festivalde öğrencilerle Aşık Veysel'in türküsünü söyledi - Haberler
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Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, festivalde öğrencilerle Aşık Veysel'in türküsünü söyledi

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, festivalde öğrencilerle Aşık Veysel'in türküsünü söyledi AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Dumanlı Tabiat Parkında bu sene 5.

ERZİNCAN (İHA) - AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, festivalde öğrencilerle Aşık Veysel'in türküsünü söyledi

ERZİNCAN - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan 2 bin rakımlı Dumanlı Tabiat Parkında bu sene 5.'si düzenlenen Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde 'kankalarım' diye hitap ettiği üniversite öğrencileriyle Aşık Veysel'in 'Gidiyorum Gündüz Gece' adlı türküsünü söyledi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkında bu yıl, Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali'nin 5'incisi gerçekleştirildi.

Festivale; AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Mehmet Makas, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci ile vatandaşlar katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından, festival kapsamında Türk bayrağı eşliğinde doğa yürüyüşü yapılarak, güreş müsabakaları, dağcılık, bisiklet turu, okçuluk, resim, oryantiring, off road, kano ve bir dizi etkinliklerle festival renkli görüntülere sahne oldu.

Ses sanatçılarının sahne aldığı festivalde katılımcılar eğlenceli vakit geçirdiler.

Festivalin konser kısmında sanatçı Soner Kabadayı sahne aldı. Konserde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptıktan sonra öğrencilerin arasına katılarak Aşık Veysel'in 'Gidiyorum Gündüz Gece' adlı türküsünü söyledi. Yıldırım, öğrencilerin yoğun sevgi seliyle karşılaştı.

Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, festivalde öğrencilerle Aşık Veysel'in türküsünü söyledi

Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, festivalde öğrencilerle Aşık Veysel'in türküsünü söyledi

Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, festivalde öğrencilerle Aşık Veysel'in türküsünü söyledi

Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, festivalde öğrencilerle Aşık Veysel'in türküsünü söyledi
İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, festivalde öğrencilerle Aşık Veysel'in türküsünü söyledi - Haberler
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