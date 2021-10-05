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Şiirleri ile büyük beğeni toplayan Serkan Aslan'a yeni bir ödül daha

Hürriyet - Haberler | Magazin
Şiirleri ile büyük beğeni toplayan Serkan Aslan'a yeni bir ödül daha

Yaklaşık 300 adet şiiri bulunan Serkan Arslan'ın şiirleri pek çok kişi tarafından sevilmekte ve dinlenilmektedir.

Yaklaşık 300 adet şiiri bulunan Serkan Arslan'ın şiirleri pek çok kişi tarafından sevilmekte ve dinlenilmektedir. Şairliğin kendisi için çok özel ve önemli bir yeri olduğunu belirten Serkan Aslan bu konu hakkında "Küçüklüğümden bu yana sürekli şiir okuyordum. Hatta şiir yazmaya da o yaşlarda başladım denilebilir. Çok sevdiğim bu hobi zamanla benim için bir yaşam tarzına dönüştü. Artık hayatımın her alanında şiir yazıyor ya da şiir okuyorum. Bazen durduğum yerde kendi kendime mırıldandığım bile oluyor." diyerek şiirin kendisi için önemini anlattı.

Aldığı ödül ile birlikte popülerlik de elde eden Serkan Aslan, bu ödüle layık olacağının da sinyallerini veriyor. İngiltere ve Almanya da şiirleri İngilizceye çevrilen Aslan ülke sınırlarını aşarak şiirlerini yurt dışına da taşıyor. 2022 yılının başlarında içinde 300 şiir bulunan bir kitap müjdesi veren şair pek çok kişi tarafından merakla beklenen kitabının ismini ise henüz açıklamadı.

Edebiyat ile olan ilgisi herkes tarafından bilinen Serkan Aslan İngiltere de İngilizceye çevrilen şiirleri hakkında da "Şiirlerimin İngilizceye çevrilmesi benim için çok büyük gurur kaynağı. Yurt dışında şiirlerimin okunduğunu bilmek beni çok mutlu ediyor." şeklinde yorumlarda bulundu.

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Haber: Şiirleri ile büyük beğeni toplayan Serkan Aslan'a yeni bir ödül daha - Haberler Magazin
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