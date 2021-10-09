Sercan Kısmet'in haberine göre; İrem Helvacıoğlu dünyaya açılıyor
Son olarak Seçkin Özdemir'le 'Baş Belası' dizisinde yer alan İrem Helvacıoğlu'na teklif yağıyor. Oyuncuya, yurt dışından da teklifler gelmeye başladı. İşte detaylar...
Oynadığı projelerle Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip İrem Helvacıoğlu, dünyaya açılıyor. Oyuncuya, Rusya ve Latin Amerika'dan bazı firmalar, dizi teklifi yaptı. Helvacıoğlu'nun projelere sıcak baktığı ve yakın zamanda görüşmeye gideceği öğrenildi. (Milliyet)
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