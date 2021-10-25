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Sercan Kısmet'in haberine göre; Candan Erçetin işleri büyüttü

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Sercan Kısmet'in haberine göre; Candan Erçetin işleri büyüttü

Usta sanatçı Candan Erçetin'in, organik tarım işini büyüttüğü öğrenildi. Sanatçının, Lüleburgaz'daki çiftliğinde sebze ve meyve yetiştirip satan sanatçının, iki arazi daha aldığı iddia edildi.

Candan Erçetin'in, uzun süredir yaptığı organik tarım işini büyüttüğü öğrenildi. Lüleburgaz'daki çiftliğinde sebze ve meyve yetiştirip satan sanatçının, iki arazi daha aldığı iddia edildi. Orada ekip kuran Erçetin, sebze ve meyvelerin yanı sıra yaptıkları salçaları da satarak, ticaretini büyüttü. (Milliyet)

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