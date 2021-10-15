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Selin Şekerci'den flaş evlilik açıklaması

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Selin Şekerci'den flaş evlilik açıklaması

Selin Şekerci ile İbrahim Selim'in aşkı tam gaz devam ediyor. İkili, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Şekerci'nin evlilik sorusuna cevabı olay oldu. İşte deytaylar...

Evlilik hakkında ne düşündüğü sorulan Selin Şekerci, "Biz bilemeyiz öyle şeyleri" deyip kahkaha attı.

İbrahim Selim'e, Okan Bayülgen'in sosyal medya fenomenleri için "Hepsi çöp, hepsi zavallı" demesi hatırlatıldı. Selim, "Okan Bayülgen kimseyi kötülemek istememiştir. ya da sözlerinde samimi değildir" dedi.

Gonca Vuslaterinin geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı, "Yatağımı kimseyle paylaşamam" sözleri hatırlatılınca Selin Şekerci, "Bunları İbrahim yokken konuşalım" cevabını verdi.

Selin Şekerci'den flaş evlilik açıklaması

Selin Şekerci'den flaş evlilik açıklaması

Selin Şekerci'den flaş evlilik açıklaması

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