Selin Şekerci'den flaş evlilik açıklaması

Evlilik hakkında ne düşündüğü sorulan Selin Şekerci, "Biz bilemeyiz öyle şeyleri" deyip kahkaha attı.

İbrahim Selim'e, Okan Bayülgen'in sosyal medya fenomenleri için "Hepsi çöp, hepsi zavallı" demesi hatırlatıldı. Selim, "Okan Bayülgen kimseyi kötülemek istememiştir. ya da sözlerinde samimi değildir" dedi.

Gonca Vuslaterinin geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı, "Yatağımı kimseyle paylaşamam" sözleri hatırlatılınca Selin Şekerci, "Bunları İbrahim yokken konuşalım" cevabını verdi.